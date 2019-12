Triathlon: i qualificati azzurri per Londra 2012 (Di lunedì 28 maggio 2012) Uno straordinario Alessandro Fabian conquista il quinto posto nella tappa di Coppa del Mondo di Triathlon a Madrid. Il Carabiniere, oltre a confermare il suo pass olimpico per Londra, ha realizzato una delle miglior prestazioni di sempre del Triathlon che ci fa ben sperare in vista dei prossimi Giochi Olimpici. Si comporta bene anche Davide Uccellari che nella corsa riesce ad arrivare fino al 19esimo posto, consolidando il suo pass per i prossimi giochi olimpici. Daniel Hofer spreca troppo nel nuoto e nella bici e chiude la sua gara in 45esima posizione. Queste le dichiarazioni di Fabian dopo la gara: “Speravo di far bene dopo san Diego che non mi aveva dato soddisfazione e ci sono riuscito. E’ un risultato importantissimo in questo momento ‘pre-olimpico’ anche dal punto di vista psicologico. Quando sono uscito dalla T2 l’unico pensiero è stato ‘non ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Triathlon qualificati