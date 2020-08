I taxisti, l’aglio e Pechino (Di mercoledì 28 dicembre 2011) NI HAO! Ok, lo so, le parole d’ordine sono “niente panico”. Sono in una città che non conosco, con dei tizi che parlano una lingua sconosciuta che invece di avere delle normali lettere hanno dei pittorechi disegni anche per esprimere i numeri, vendono la pasta dentro il cartone da cuocere direttamente buttandogli dentro dell’acqua calda e mescolando, non hanno l’acqua frizzante e poi puzzano di aglio…da morire!!!! Oggi pomeriggio sono salita su un taxi, che qui costano veramente poco tipo 2 euro per fare un tratto di strada come scogliera-fontanarossa, ed ero super figa…cioè la mia interview in un magazine supercool diretto da un americano… e così avevo i jeans giusti, la camicia originalissima, la giacca super fashion, la collana di perle e il profumo burberry un pò ovunque… ebbene ... Leggi su veladoiolacina

