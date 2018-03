Barbara Bouchet vive con 511 euro di pensione : Sono fiera del successo di mio figlio Alessandro Borghese

cinema come protagonista della commedia Metti la nonna nel freezer, ma racconta della sua pensione da 511 euro. "Sì, l’ho scoperto qualche anno fa. Ho pianto come pochi, ma pazienza, ormai non c’era più niente da fare. Tanti di quei produttori, che non mi avevano versato i contributi, erano già morti. Ma a farmi da parte non ci penso, in pensione ci andrò solo quando volerò in cielo. Finché c’è linfa nelle mie vene, io continuerò a lavorare". Barbara Bouchet in questi giorni è tornata alcome protagonista della commedia, ma racconta della sua pensione da 511 euro. "".





Poi qualche critica a Quentin Tarantino, che l'aveva eletta come icona del suo cinema ispirato ai film di genere italiani. "Lo stimo come regista, ma non come uomo - spiega la mamma di Borghese -. Anche se ha sempre avuto belle parole per me, non sa neanche dove sta di casa il rispetto. Anni fa dovevamo fare un film insieme a Los Angeles. Lui mi voleva nel ruolo di sua moglie e allora io partii, feci i provini, mi preparai e il giorno prima delle riprese dette buca alla produzione perché, disse, non voleva farsi vedere grasso da me. Sparì per un anno, poi riapparve per invitarmi di nuovo in America per fare una settimana dedicata ai miei film. Ebbene, partii di nuovo, ma a Los Angeles si fece vedere solo il primo giorno, poi sparì di nuovo. Sarà pure bravo, ma serve molto di più nella vita. Si sente Dio sceso in terra".

Intervistata dal, Barbara Bouchet ha espresso tutta la sua gioia per la fortunata carriera di suo figlio: "". L’attriceoggi vede suo figliosuperarla in tema di popolarità.Alessandro è nato dal matrimonio con l’imprenditore Luigi Borghese :«».