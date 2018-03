Lutto cittadino a Cisterna : L'ultimo saluto ad Alessia e Martina, Antonietta Gargiulo sa delle figlie morte

Intanto la loro mamma, Antonietta Gargiulo ha saputo che le sue bimbe non ci sono più. Una donna e madre "uccisa due volte nell'anima" e che adesso dovrà affrontare un enorme vuoto e cercare di sopravvivere. Antonietta non potrà essere presente ai funerali delle sue due bambine per via delle sue condizioni, non potrà dare loro un ultimo abbraccio. Una vita quella di questa giovane madre completamente distrutta! Antonietta Gargiulo non ricordava nulla, si è risvegliata da una settimana di profonda sedazione farmacologica. e ha trovato attorno a sé una delle sue due sorelle con il marito, il fratello e tre persone con il camice da medico, due psicologhe e un anestesista del San Camillo di Roma. Saputa la terribile notizia la donna è rimasta sotto choc e non avrebbe neanche pianto.

L'ultimo saluto tra commozione, rabbia e dolore alle due bambine Alessia e Martina, la cui vita è stata spezzata per mano del padre carabiniereIn questi minuti è atteso l'ingresso delle due bare, la città sconvolta da questa tragedia ha dedicato alle bimbe anche una maglietta: "".