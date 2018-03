VIDEO | Tottenham Juventus 1-2 : ecco le reti di Higuain e Dybala

Higuain-Dybala segnano due gol nel giro di tre minuti e con il 2-1 finale la Juventus si va a prendere la qualificazione ai quarti di Champions a Wembley

, Tottenham-Juventus 1-2: Higuain e Dybala show, apre un gol di Son, poi la rimonta firmata dai due argentini, la squadra di Allegri si qualifica ai quarti di finale. La Juventus supera in rimonta il Tottenham con in punteggio di 1-2 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e stacca il pass per i quarti. Decisivi i gol di Higuain e Dybala nel secondo tempo.