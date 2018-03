Il Papa Francesco : La messa è gratis, non si deve pagare per celebrazione

Poi il Papa ha ribadito che "se vuoi fare l'offerta falla, ma non si paga... Nessuno è dimenticato, e se io ho qualche persona, parenti, amici che sono nel bisogno o hanno passato da un mondo all'altro posso nominarli in quel momento, in silenzio". Per celebrare la messa non si paga, ha sottolineato il Papa, "questo è importante capirlo".

Per far celebrare una messa non deve pagare, a chiarirlo è il pontefice, che si riferisce alle celebrazioni che vengono richieste, per esempio, per i defunti : "".