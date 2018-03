Bomba carta Scatati : I locali presi di mira appartengono all'ex consigliere Santocchio

In entrambi i casi, infatti, sia il locale della primo ordigno, sia il negozio di intimo danneggiato questa notte, sono di proprietà di Santocchio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali indagano sul caso e non escludono nessuna pista, intervenuta anche l'Antimafia di Salerno. Intanto i cittadini chiedono più controlli e maggior sicurezza in città.

A distanza di una settimana esplode un'altra, questa volta in via Nazionale poco distante da dove è esplosa la prima solo una settimana fa. Sembra che gli ordigni siano un atto intimidatorio contro l'ex consigliere comunale di Fratelli D'Italia,