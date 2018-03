Rapina a Bruno Pizzul : rubati i gioielli della moglie

I malviventi sono riusciti a non far scattare l'allarme e hanno rubato i gioielli che erano custoditi in camera da letto, la popolare voce del calcio ha denunciato il furto ai carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo che adesso indagano per identificare i responsabili.

nella casa diin provincia di Gorizia del popolare giornalista sportivoche ieri si è allontanato per poche ore dalla sua abitazione insieme alla moglie Maria e al rientro ha trovato la porta aperta e le stanze messe sotto sopra.