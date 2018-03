Al Bano Carrisi : Non sposo Loredana e non torno con Romina

Poi ha detto a Chi a proposito di Romina Power : “Ovunque andiamo nel mondo la gente impazzisce per noi. Proseguiremo il tour in Germania a marzo, mi spiace solo che la tirino spesso in ballo sul privato, mettendole a volte in bocca parole inventate... Intendiamoci, quello con Romina è stato un grande amore, però la parte finale non è stata piacevole né per me né, immagino, per lei. L’abbiamo sopportata perché anche nelle migliori favole c’è sempre il risvolto negativo. Io non sono uno che fugge le negatività: le accetto, fanno parte della vita. Tutte le favole alla fine sono favole a metà”.

Il cantante pugliesein un'intervista esclusiva al settimanale Chi racconta la sua vita privata travolta dal clamore delle ultime settimane : “