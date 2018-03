Crown, tra i testimonial anche la baby modella Martina Romano

La baby modella barese Martina Romano è stata scelta come testimonial della nuova collezione kids di abbigliamento e accessori firmata #Crown.

La giovanissima pugliese di Fatti per il Successo Academy ha soltanto 10 anni, ma ha già posato per diversi brand del kids fashion e ha già sfilato per le più importanti manifestazioni di alta moda internazionale. Inoltre Martina ha posato per gli obbiettivi fotografici di Arianna Curró, Barbara Marin, MaxPane, Domenico Raffa, Veronica Lombez, Annarella Caruso, Andrea Muroni, Tiziana Giada, Fabrizio Scarfò e Alona Shestiuk.?

Ora la baby modella rappresenterà, insieme con altri 4 testimonial, il nuovo progetto #Crown, che comprende anche la creazione di cappellini, zaini, bracciali e accessori. Questo progetto nasce dall'unione professionale e creativa di Miky Falcicchio (fondatore di Fatti per il Successo) e Anna Rosa Ricci (creativa di New Art Generation).