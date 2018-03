A 10 anni fa il bullo : Il padre lo fa andare a scuola di corsa per un 1 km

L'esemplare punizione è stata documentata in una serie di video postati su Facebook nei quali il padre segue il figlio con la macchina : "Mio figlio è stato buttato fuori dal bus perché faceva il bullo. Un comportamento che non tollero e non posso accettare. Perciò adesso dovrà raggiungere la scuola correndo. Ci troviamo a circa un chilometro e mezzo di distanza. Dovrà farlo per tutta la settimana".

L'uomo è assolutamente convinto del suo ruolo e dell'importanza che ha nell'educazione del figlio e spera anche d'essere d'ispirazione per qualche padre o madre: "Insegnate ai vostri figli, non siate loro amici, siate genitori. È ciò di cui i bambini hanno realmente bisogno".

