Elezioni 2018 : il primo senatore nero d'Italia Toni Iwobi è della Lega

E' stato eletto in Lombardia e residente a Spirano, in un post su Facebook ha annunciato il suo arrivo in Parlamento. “Dopo oltre 25 anni di battaglie nella grande famiglia della Lega – ha scritto – sta per iniziare un’altra grande avventura! I miei ringraziamenti vanno a Matteo Salvini, un grande leader che ha portato la Lega a diventare la prima forza di centrodestra del paese!”.

Il 62enneè bergamasco ma di origini nigeriane, è il responsabile immigrazione dellae militante cel partito di Salvini da 25 anni...