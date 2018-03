Enzo Lippolis : Direttore Scienze dell'antichità della Sapienza di Roma muore dopo intervento in tv

La Sapienza oggi è infatti la prima università al mondo per gli studi classici nella classifica internazionale QS, stilata dall'agenzia mondiale di ranking universitari Quacquarelli-Symonds. Il rettore dell’ateneo romano, Eugenio Gaudio , scrive che Lippolis univa “l’intensa attività di docente a quella di archeologo, che lo aveva visto responsabile di numerose campagne di scavo in Italia e all'estero, a quella di fine studioso, con oltre 200 pubblicazioni a sua firma”.

L'archeologo di successo e direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza di Roma,dopo essere stato ospite nel programma su, "" condotto da Massimo Gramellini.era originario di Taranto, viveva a Bologna e lavorava a Roma, era uno dei più grandi archeologi che in meno di 5 anni aveva portato il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza dal 101esimo al primo posto mondiale. Nel 2012 assunse la direzione del Dipartimento mettendo in fila i più prestigiosi atenei internazionali, da Harvard a Oxford fino a Cambridge, ottenendo il prestigioso riconoscimento grazie alle valutazioni indipendenti dei colleghi che svolgono la stessa attività in giro per il mondo.