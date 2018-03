Stati Uniti/ bullismo online sui social contro un 16enne malato di cancro : Meriti di morire

Diciassette dei suoi compagni di scuola per solidarietà e amore verso Hunter, hanno deciso di rasarsi la testa, fin qui tutto bene se non fosse per la "doccia fredda" arrivata poco dopo. Insulti, in forma anonima a dir poco inumani: «Meriti di morire, è giusto che tu ti sia ammalato di cancro. Ti meriti di morire», e ancora: «Il cancro è ciò che ci voleva per te». Gli stessi messaggi sono arrivati ai giovani che sostengono Hunter, il quale da piccolo grande uomo ha commentato: «Non mi importa di cosa queste persone mi scrivono. Non sanno come mi posso sentire io in questo momento, ma lo capiranno un giorno, e allora staranno davvero male».





Poi spiega su ciò che dovrà affrontare: «Non mi rassegno, voglio vivere. Vincerò la malattia. Ho tanto sostegno da tutti intorno a me, e due religiosi mi hanno ricordato che Dio è sempre con me. Così va tutto bene, non mollerò».

Insulti gratuiti, un vero e proprio atto di bullismo addirittura online contro un giovane ragazzo di 16 anni malato di cancro.è un adolescente di Tampa inche a gennaio scorso ha scoperto di avere un cancro, un linfoma di Hodgkin del quarto stadio. A causa della, Hunter ha perso tutti i capelli e ha deciso di postare una foto suaccompagnata da una breve didascalia: "".