Isola dei Famosi : Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato in nomination

La prima a parlare è Rosa che nomina Alessia:"è evidente che non andiamo d'accordo e trovo che sia una grande giocatrice". Poi Simone nomina Amaurys, Marco dà il suo voto ad Alessia. E Nino: "io faccio il comico ma non il buffone, ho una testa e ragiono di conseguenza. Nomino Rosa perchè l'unica che conosco di meno".Alessia ricambia la moneta e nomina Rosa "è chiaro che non c'è armonia tra di noi, ci scontriamo di continuo". Anche Bianca nomina Rosa, la Cipriani sceglie di mandare in nomination Nino, Franco scrive il nome di Simone, poi anche Amaurys nomina Simone.





Rosa 3 voti e 2 voti per Alessia e Simone.Jonathan dovrà scegliere chi salvare tra Alessia e Simone e fare poi la sua terza nomination. Jonathan conferma le nomination del gruppo: "salvo uno dei due e l'altro lo rimetto in nomination". In nomination vanno Rosa Perrotta, Simone Barbato e Alessia Mancini.





Francesca Cipriani, in quanto peor della settimana, dovrà subire una punizione sull'Isola dei Famosi 2018: "Questa settimana il Peor sarà la governante dell'Isola. Ogni giorno il Mejor darà un compito al Peor e dovrà assicurarsi che venga svolto nel migliore dei modi. In caso contrario entrambi perderanno la propria razione di cibo"

Isola dei Famosi ricca di colpi di scena nella puntata di lunedì sera, nella settima puntata dellsono i tre naufraghi mandati in nomination. Durante la diretta su canale 5 Alessia Marcuzzi ha comunicato ai naufraghi che dovevano esprimere il proprio voto palesemente, questo a differenza delle scorse puntate.