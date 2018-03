Elezioni 2018/ Cacciari : Matteo Renzi non è mai stata la persona giusta

E aggiunge: “Mi aspettavo una forte affermazione del M5s e una sconfitta netta del Pd, bastava girare per il Paese per capire il grado di simpatia di cui godeva il Pd e il suo segretario. Non mi aspettavo questo grande sorpasso della Lega rispetto a Forza Italia. E questo è uno degli elementi caratterizzanti del voto, perché renderà estremamente difficile che la coalizione di centrodestra rimanga insieme. Perché rimanga unito il leader indiscusso deve essere Salvini e credo che Berlusconi sia abbastanza insofferente di fronte a una prospettiva del genere. Se ci sarà un alleato possibile del M5s, sarà certamente Salvini e mai e poi mai Berlusconi”.





Poi si sofferma sul leader del Pd: “La crisi del partito arriva da lontano, io l’ho sempre detto. È un partito che non è mai stato un partito e che non è mai nato: è una convivenza coatta di sensibilità, culture, prospettive completamente diverse. Sicuramente assisteremo una cosa simile alla spaccatura del Pd, ma non subito. Ci vuole una segreteria di transizione... Renzi? Non è mai stata la persona giusta, lui con la sinistra non c’è mai c’entrato niente”.





Ieri Matteo Renzi, in una conferenza stampa dopo una riunione ha sciolto il silenzio sulle dimissioni, confermandole ma 'congelandole' a dopo la formazione del nuovo governo.

A Otto e Mezzo su La7 il filosofocommenta le ultime Elezioni Politiche 2018 ed in particolare il crollo del PD e il ruolo dell'ex premier e segretario del partito Matteo Renzi : ““.