28enne scrive su Facebook ad un amico : Mi uccido, lo trovano impiccato

Carabinieri e vigili del fuoco si sono messi alla ricerca del ragazzo ma poco dopo la mezzanotte, la tragica scoperta, ritrovano la sua auto e poco distante in un castagneto, il giovane impiccatosi ad un albero. Per il 28enne non c'è stato nulla da fare e al momento si indaga sulle possibili cause che hanno spinto il ragazzo al gesto estremo.

- Choc adove un giovane 28enne dopo aver scritto ad un amico sudi volersiè passato purtroppo ai fatti, impiccandosi ad un albero. Il ragazzo 28enne ha contattato più volte l'amico tramite Facebook, svelandogli ripetutamente di volerla fare finita, a quel punto l'amico spaventato ha allarmato i genitori del 28enne che immediatamente hanno avvertito i