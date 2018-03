Rosa Di Domenico, la 15enne scomparsa 9 mesi fa torna a casa : Grazie a tutti

L'interrogatorio è durato oltre tre ore, sembra che la 15enne abbia raggiunto Ali' Quasib a Milano, in treno. In serata Rosa è arrivata a casa a Sant'Antimo, accolta da tantissimi amici e i familiari. Rosa si è sentita in dovere di ringraziare tutti e lo ha fatto attraverso un post pubblicato su Facebook in cui scrive: "Ciao sono Rosa, io sto bene e voglio ringraziare tutti voi che in questo periodo di tempo siete stati accanto alla mia famiglia, lasciandola mai da sola e dandogli la forza e il coraggio di andare avanti. Siete delle persone fantastiche. Grazie a tutti voi con il cuore".

Sant'Antimo (Napoli) -è finalmente tornata a casa, dopo 9 lunghi mesi dalla sua scomparsa. La 15enne è rientrata ieri in Italia, all'aeroporto di Capodichino con un aereo proveniente da, luogo in cui la giovane si trovava con, 25enne di Brescia, indagato, dopo averlo conosciuto in chat nel 2012. Rosa ha potuto riabbracciare la sua famiglia ma appena rientrata, la giovane ha dovuto spiegare agli agenti della Squadra Mobile di Napoli e ai pm della Procura di Napoli Nord e dell', quanto accaduto sin dal giorno della scomparsa.