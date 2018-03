Strage di Latina : Antonietta Gargiulo riprende lentamente conoscenza

Antonietta Gargiulo è l'unica sopravvissuta della sua famiglia e ha reagito bene all'ultima operazione necessaria per la rimozione del proiettile che aveva conficcato sul volto.

La 39enne Antonietta Gargiulo, di Melito (Napoli) madre di, che il maritoha ucciso prima di suicidarsi, riprende lentamente conoscenza dopo il coma. La donna è stata ferita gravemente con tre colpi di pistola, per adesso resta in prognosi riservata, ma sarebbe fuori pericolo. Ancora non le è stata rivelata verità dellaper mano del marito dal quale si stava separando.