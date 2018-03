Firenze/ Migrante ucciso a colpi di pistola in strada : Salvini vende odio e questo è il risultato

Durante l'interrogatorio avrebbe fatto riferimento alla volontà di suicidarsi per questioni economiche, gli inquirenti hanno ritrovato un biglietto di addio, indirizzato alla figlia, nella sua abitazione, ma uscito in strada non avrebbe trovato il coraggio di compiere il gesto.





Il raptus omicida quando il 65enne ha incontrato la vittima, un venditore ambulante non autorizzato e immigrato regolare in Italia, con permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pisa. Una trentina di senegalesi hanno occupato il ponte dove il 65enne Roberto Pirrone ha ucciso il senegalese Idy Diene.





Pape Diaw, per anni referente della comunità del Sengal a Firenze e attivista per i diritti dei migranti, sfoga la sua rabbia davanti ai connazionali - Omicidio Firenze, lo sfogo dei senegalesi : "Salvini vende odio e questo è il risultato"