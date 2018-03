Hunter Brady scopre di avere un cancro a 16 anni ed è vittima dei bulli!

Hunter ha postato una sua foto su Instagram con la scritta «Ho un cancro», 17 dei suoi compagni di scuola si sono rasati la testa in segno di solidarietà, ma qualcuno altro ha fatto scattare il bullismo online contro il ragazzo: «Ti meriti di morire», «Il cancro è ciò che ci voleva per te». Ma ha Hunter sembra reagire alla cosa e non si cura dei bulli : «Non mi importa di cosa queste persone mi scrivono. Non sanno come mi posso sentire io in questo momento, ma lo capiranno un giorno, e allora staranno davvero male... non mi rassegno, voglio vivere. Vincerò la malattia. Ho tanto sostegno da tutti intorno a me, e due religiosi mi hanno ricordato che Dio è sempre con me. Così va tutto bene, non mollerò».

, un adolescente di Tampa in Florid, ha scoperto di avere unad appena, poi, dopo averlo annunciato sui social, si è ritrovato vittima dei, ricevendo insulti e odio. Lo scorso gennaio al 16enne è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin del quarto stadio - sottoposto a chemioterapia, ha perso tutti i capelli.