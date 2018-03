La ex di Mario Balotelli Fanny Neguesha incinta di Mario Lemina

Nel post il centrocampista del Southampton aggiunge : “Tutto comincia quando incontri l'amore vero. Vivi un'avventura meravigliosa che lascia il posto a una felicità sconosciuta. Lui mira a darti la forza necessaria per affrontare gli ostacoli che la vita presenterà, ma prima di tutto ti farà vivere i suoi istanti più belli. Ho avuto tanti progetti, ma non mi aspettavo che Dio mi riservasse un progetto molto più ambizioso di quelli ai quali di solito io presto attenzione. Sto vivendo un momento della mia vita che mi renderà una persona nuova e non avrei potuto avere un compagno migliore di te Mario Lemina per affrontare questa meravigliosa avventura che la vita ci offre".





Poi arrivano le felicitazioni inaspettate anche da Mario Balotelli : “Era prima uno sguardo, poi un sorriso .. nessuno immaginava come saremmo andati... Poiché tutte le medaglie hanno una battuta d'arresto, tutti i percorsi sono pieni di insidie, per evitarli abbiamo investito con loro amore, forza e tenacia in ogni evento. Più che una parola felicità è un'esperienza che condividiamo...”.