Elezioni 2018 : M5s primo partito al Sud | Pd, Renzi pronto a lasciare

E' boom del M5s a Napoli, dove i grillini hanno ottenuto alla Camera il 52,4% conquistando tutti i collegi uninominali e risultando il primo partito in ogni quartiere, raggiungendo anche il 60% nelle periferie: il 65,3% a Barra, il 65,2% a Scampia, il 61% a Pianrua il il 60,3% a Secondigliano. Secondo partito Forza Italia al 16,4%. Tracollo del Pd, fermo al 14,6%. Con l'arrivo dei dati delle sezioni ritardatarie del collegio di Foggi alla Camera, è completo il quadro pugliese nei collegi uninominali, vinti tutti dal M5s. I grillini conquistano i 16 collegi della Camera e gli otto del Senato.





Matteo Salvini - Quella della Lega alle elezioni è "una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio". Lo ha affermato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, a Milano per commentare i risultati delle politiche. "Lo vedo come un voto di futuro. Gli italiani mi hanno chiesto di prendere per mano questo Paese per liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza. Mi impegno a governare con la coalizione di centrodestra", ha aggiunto.





"E' un dato storico ed è stata un'emozione indescrivibile": così il leader del M5s, Luigi Di Maio, ha commentato il trionfo del Movimento. "Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto e che ci sono stati vicini", ha aggiunto.

Il segretario dl PD Matteo Renzi avrebbe deciso di dimettersi dalla carica, il partito non ha però confermato la notizia. Nei giorni scorsi l'ex premier aveva assicurato l'intenzione di restarefino alla scadenza naturale del mandato, prevista nel 2021. Ilconquista Sud e isole e arriva al 31%, il centrodestra è la prima coalizione con il 37% e vince al Centro-Nord.