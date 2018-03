Elisabetta Gregoraci strepitosa in bikini a Dubai

Elisabetta augura il buongiorno su instagram e scopre le sue curve esplosive con un primo piano sul décolleté ... Poi in verticale appoggiata a una palma, cinguetta: "Dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso. (Robin Williams)... Quando vuoi fare una foto carina per Instagram ma in realtà non hai tutta questa agilità e la tata di tuo figlio deve venire in soccorso per aiutarti".

Il piccolo Nathan Falco è volato a Dubai con la mammaper una vacanza al caldo, un po' di sole al mare per la Gregoraci e il suo piccolo che sorride sereno al fianco della bellissima mamma, tornata single dopo la separazione da, avvenuta lo scorso dicembre. La showgirl mostra inun fisico da 10 e lode.