Oscar 2018, Tutti i Premi : miglior film La forma dell'acqua di Guillermo del Toro

Guillermo del Toro ha dichiarato : "Sono cresciuto in Messico e ammiravo i film stranieri come E.T. o quelli di Frank Capra. E solo pochi giorni fa mi sono detto: se ti trovi sul podio non dimenticare che fai parte di un lignaggio di cineasti e così voglio dedicare questo premio ai giovani registi che ci fanno vedere tante cose nuove. Ero un bambino, abitavo in Messico e non pensavo che mai mi sarebbe successo tutto questo, ma ci sono persone che sognano e con questi sogni si può parlare anche di cose reali se si ha immaginazione. Quest'ultima è una porta: apritela ed entrate". Il cinema Italiano con "Chiamami con il tuo nome" di Luca Guadagnino si è aggiudicata la miglior sceneggiatura non originale.





TUTTI I PREMI OSCAR 2018 Miglior film, La forma dell'acqua di Guillermo del Toro. Miglior regia, Guillermo del Toro per La forma dell'acqua. Miglior sceneggiatura non originale per Chiamami col tuo nome a James Ivory, per il film di Luca Guadagnino. Miglior attrice a Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Miglior attore non protagonista a Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Miglior attrice non protagonista a Allison Janney per Io, Tonya. Miglior film straniero al cileno A Fantastic Woman. Miglior trucco a Kazuhiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick per L'ora piu' buia. Miglior costumi a Mark Bridges per Il filo nascosto. Miglior documentario a Icarus di Bryan Fogel e Dan Cogan. Miglior sonoro a Richard King e Alex Gibson per Dunkirk. Miglior montaggio sonoro a Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo per Dunkirk. Miglior scenografia a Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin e Shane Vieau per La forma dell'acqua. Miglior film animazione a Coco di Lee Unkrich e Darla K. Anderson. Migliori effetti speciali a John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover e Gerd Nefzer per Blade Runner 2049. Miglior montaggio a Lee Smith per Dunkirk. Miglior cortometraggio documentario a Heaven is a Traffic Jam on the 405 di Frank Stiefel. Miglior cortometraggio a The Silent Child di Chris Overton e Rachel Shenton. Miglior cortometraggio animato a Dear Basketball di Glenn Keane e Kobe Bryant. Miglior sceneggiatura originale a Jordan Peele per 'Get Out'. Miglior fotografia a Roger Deakins per Blade Runner 2049. Miglior colonna sonora originale ad Alexandre Desplat per 'La forma dell'acqua'. Miglior canzone a Remember me di Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez in Coco.

