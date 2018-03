Elezioni 2018 : M5S, Centro Destra e Lega i più votati, crollo per il Pd... maggioranza?

Il Centro Destra, invece ha ottenuto maggiori consensi del 37,6% dei voti alla Camera e 38,2% al Senato, ma la Lega è il primo partito, capace di raggiungere a Montecitorio il 18,2% contro il 13,8% di Forza Italia: al Senato Lega al 18,3%, FI al 14,3%. Fratelli d’Italia si ferma al 4,3% alla Camera e al Senato. Dai dati in continuo aggiornamento si può intuire quindi ciò che precedentemente era stato previsto, ovvero, non c'è una maggioranza definita nel prossimo Parlamento, bisognerà quindi, allearsi per arrivare ai 316 seggi alla Camera e 158 al Senato. Nulla da fare per il Pd che invece è letteralmente crollato in quasi tutta Italia.

