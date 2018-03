Pensionata Antonietta Migliorati uccisa nel Milanese : arrestato vicino di casa

L'arresto arriva al termine delle indagini avviate dai militari del Nucleo Investigativo di Monza e della Compagnia di Rho, con il supporto tecnico-scientifico del Ris di Parma. Maggiori dettagli verranno dati dai carabinieri nelle prossime ore.

Per l'omicidio della pensionata 73enne, la donna uccisa il 17 agosto nella sua abitazione di, nel Milanese, i carabinieri hanno arrestato undella donna. A trovare il cadavere dell'anziana, nel bagno dell'appartamento, era stata la figlia della pensionata, che non riusciva a contattare la madre. La figlia aveva trovato la porta socchiusa e la casa in ordine, sulerano state trovate diverse ferite da arma da taglio al collo e alla gola.