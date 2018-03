Lazio-Juventus Live : Dove vedere la partita in streaming e in diretta TV

La 27esima giornata di Serie A promette grande spettacolo, si comincia oggi sabato 3 marzo 2018 con tre anticipi che vedono affrontatisi Spal Crotone (adesso in diretta live)- poi due Big match con Lazio-Juventus alle 18 e stasera alle 24.45 Napoli Lazio. La Juventus è seconda e la Lazio è terza in classica ma la Juventus deve vincere per rimanere vicino al Napoli primo in classifica, mentre la Lazio per consolidare il terzo posto che dà diritto all’accesso diretto in Champions League. Inzaghi punterà sulla sua formazione tipo, senza Marusic, a destra c'è quindi Basta. Nella Juventus Khedira al posto di Marchisio in mediana, ma a rendere ancor più difficile la partita di oggi c’è il mancato recupero di Higuain e il possibile forfait di Mandzukic, che è alle prese con un fastidio muscolare e contro la Lazio dovrebbe partire dalla panchina.





Probabili formazioni di Lazio-Juventus Lazio (3-4-2-1) Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. Juventus (4-3-3) Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.





Classifica Serie A : Napoli 69; Juventus 65 (con una partita da recuperare); Lazio 52; Inter 51; Roma 50; Milan 44;





- La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su(solo diretta goal). Qui puoi seguire lae selezionare l'incontro per le. In streaming, la si può vedere su mobile e computer con il servizio SkyGo di Sky , inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv