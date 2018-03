Uomini e Donne Anticipazioni : Jeremias Rodriguez nuovo tronista?

L'argentino salirebbe sul trono classico per cercare la donna della sua vita, ad anticipare la notizia della partecipazione è stato proprio Jeremias Rodriguez che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una fotografia in cui rivelava di essere in viaggio in direzione Roma, dopodiché ha pubblicato un selfie che lo riprende nei camerini degli studi Elios, proprio mentre si stava registrando una puntata del programma Uomini e Donne... Per alcuni potrebbe anche corteggiare Sara Affi Fella o Nilufar Addati.

Le indiscrezioni a Mediaset dannosempre più prossimo a entrare a far parte del cast del programma di. Secondo il "" il fratello di Belen potrebbe addirittura prendere il posto di, dopo che quest'ultimo avrà fatto la sua scelta.