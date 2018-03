Vittorio Cecchi Gori sta meglio e ha lasciato l'ospedale : E' molto dimagrito

Cecchi Gori è visibilmente dimagrito a causa delle cure a cui è stato sottoposto al Gemelli, a dare la notizia all 'AdnKronos è l'ufficio stampa della famiglia, Angelo Perrone: «La presenza di Mario e Rita ha sicuramente aiutato Vittorio in questa fase molto delicata». Il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina 75enne fu ricoverato a seguito di un'ischemia cerebrale e un grave problema cardiologico.

Oggi sabato 3 marzo 2018 il produttore cinematograficoha lasciato l'ospedale per far ritorno a casa, con lui l'ex moglieed il figlioche in questo lungo periodo gli sono stati sempre vicini. La sera del2017 venne ricoverato d urgenza aldi Roma.