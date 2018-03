Fatti per il Successo Academy di Miky Falcicchio: tutto ciò che devi sapere

Miky Falcicchio è il titolare dell'accademia Fatti per il Successo, che è nata con l'obiettivo di formare e preparare bambini e ragazzi con un target da 0 a 16 anni per diventare delle vere e proprie baby star nel mondo del cinema, della televisione, della moda e della pubblicità.

Iscriversi all'Academy fondata dal 36enne imprenditore, manager e talent scout barese è molto importante poiché rappresenta un ottimo trampolino di lancio per chi desidera intraprendere un significativo e interessante percorso artistico nei settori cinema, televisione e alta moda internazionale.





Alcune iscritte all'accademia di Mister Italia 2010 hanno già raggiunto importanti obiettivi, posando per numerosi e prestigiosi brand di abbigliamento e sfilando in passerella in occasione delle più rinomate manifestazioni di alta moda internazionale.

Sulle pagine Facebook e Instagram di Fatti per il Successo vengono promossi diversi contest social. Uno degli ultimi in ordine cronologico è quello di Mama: "Partecipare al contest MadeinMama si accede alle seguenti possibilità e premi: ingresso diretto alla sfilata evento, prevista domenica 18 marzo; una t-shirt personalizzata e uno sconto 20% (utilizzabile sulla nuova collezione escluso periodo saldi). E tantissime altre sorprese riservate ai soli partecipanti al contest Fashion Model".





Ma Fatti per il Successo Academy, la cui sede principale è a Bari in via Conte Girolamo Giusso 13\D, non si occupa solo di formazione e preparazione di bambini e ragazzi dagli 0 ai 16 anni per i settori cinema, tv, pubblicità e alta moda, ma anche del variegato e avvincente mondo digitale, migliorando la presenza online di aziende e professionisti insieme ai quali sviluppa importanti eventi nazionali.