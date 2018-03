Il piccolo Bogdan sonnambulo morto nella notte : esce di casa a -20 gradi

La tragedia è avvenuta nella regione di Krasnoyarsk, nellasiberiana centrale, non sono state ancora accertate le cause che possano aver spinto il piccolo ad uscire di casa, soprattutto come mai i genitori non si siano accorti di nulla.Secondo quanto rivela il Siberian Times , il piccolo Bogdan ha avuto un attacco di sonnambulismo, uscendo per strada nel cuore della notte con i soli abiti per la nanna addosso, e ha camminato in direzione della casa di un vicino, fermandosi sulla veranda.