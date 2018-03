Modena : bimbo nomade muore in una roulotte

Come riporta La Gazzetta di Modena prima ipotesi del decesso è quella che a uccidere il piccolo sia stato un aggravamento di una forma influenzale. I genitori hanno chiamato l’ambulanza, ma il personale del 118 e quello del Policlinino non sono riusciti a salvarlo. È tutto avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella zona vicino la strada statale del Canaletto dove da qualche tempo si è formato un insediamento. La procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti.

