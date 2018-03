Patente sospesa a Gay : Ministeri condannati per omofobia

Danilo Giuffrida e l'avvocato Giuseppe Lipera : "E' una vittoria non personale del singolo ma di tutti coloro che ogni giorno sono costretti a sopportare condotte intollerabili che offendono la dignità della persona e dell'individuo, i quali non devono subire discriminazioni in base alle proprie scelte sessuali, specie se tali comportamenti provengono dalle Istituzioni Pubbliche nell'esercizio delle loro funzioni amministrative. Speriamo che questa sentenza, ma soprattutto quella della Corte di Cassazione sia un monito non soltanto per le Amministrazioni, in maniera da rendere eguali i diritti della persona e del cittadino, senza subire discriminazioni di nessun tipo".