Ragusa : 70enne getta cinque cuccioli nel fiume

L'uomo voleva liberarsi dei cuccioli nati da poco e di cui non riteneva di doversi prendere cura. E' stato denunciato a piede libero per il reato di abbandono di animali all’autorità giudiziaria di Ragusa. I cuccioli, dopo essere stati messi in salvo, sono stati affidati ai volontari dell' associazione "Adotta un cane".