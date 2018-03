Maltempo : 55 morti per assideramento in Europa - autostrade in tilt

Intanto nuovi problemi per l'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia centro settentrionale. Venerdì mattina sono stati chiusi al traffico mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 e il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia. E' stata invece riaperta l'A12 nel tratto dello Spezzino.





Nella notte automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati a lungo sulla statale Aurelia sul passo del Bracco, nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si è formato sulla strada, dopo una giornata di nevicate e temperature sotto zero. A complicare la situazione anche un mezzo pesante che è finito di traverso contribuendo al blocco del traffico. Il flusso di mezzi sulla via Aurelia è aumentato a causa della chiusura della A12.

Sono 55 ledeldell'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta Europa, secondo quanto riferito dalla, la situazione più allarmante è in, dove i morti assiderati sono stati almeno 21. Altri 7 morti ine 6 nella Repubblica Ceca. Tre le vittime in, 5 in Lituania, 4 in, 2 in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto invece in Gran Bretagna.