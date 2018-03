Benevento : Disabile segregato in una baracca

Sequestro di persona, maltrattamenti e circonvenzione di incapaci. Queste le gravissime accuse nei confronti del 53enne Pompeo Masone, al momento già in carcere, e la 49enne Vincenzina Taddeo – arrestata in mattinata dai carabinieri al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento. Tenuto in uno stato di assoluta soggezione, anche attraverso continue minacce di percosse e lesioni, il ragazzo era relegato in un piccolo deposito in lamiera adibito a ricovero attrezzi

Un uomo e una donna di San Giorgio del Sannio è statadai carabinieri dicon l'accusa di sequestro di persona, circonvenzione di incapace e maltrattamenti in famiglia. La coppia teneva segregato in condizioni disumane un lontano parente, senza finestre, luce e riscaldamento. La vittima è stata liberata dai militari dell'Arma.