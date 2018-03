Strage familiare a Latina, l'avvocato: Troveremo responsabili, Antonella Gargiulo non è stata ascoltata

«Ci sono responsabilità che vanno cercate e trovate in questa tragedia. Se si poteva evitare non lo so, ma non credo ci fermeremo qui. Ora è presto per dirlo, aspettiamo, rispettiamo i tempi del dolore e soprattutto attendiamo che lei sappia. Ci sarà il tempo poi per capire cosa fare», ha dichiarato l'avvocato, il quale ricorda che Antonietta Gargiulo, da quando aveva deciso di separarsi e da quando era stata aggredita aveva sempre tenuto a distanza l'ex marito, rifiutando categoricamente di incontrarlo. «Non si sentiva sola - spiega ancora - Aveva paura certamente del comportamento aggressivo dell'uomo, ma adottava ogni precauzione possibile, evitando ogni comportamento o incontro che potesse metterla in pericolo. Questo però non è bastato».

Il dramma innon resterà senza responsabili, dopo il suicidio del carabiniere, dopo il duplice omicidio delle due figlie e il grave ferimento della moglie, 39 anni. Maria Concetta Belli, avvocato di Antonietta, ferita con tre colpi di pistola dall'appuntato Capasso, dal quale si stava separando, non si arrende e vuole giustizia.