Erica Gomez partorisce nel bagno di casa sua e poi uccide a coltellate il neonato

Non riesco a capire cosa stava pensando o cosa possa aver sentito», ha detto la professoressa della 17enne alla stampa locale, come riporta il mamma della ragazza notando il sangue in casa ha accompagnato la figlia in ospedale dove i medici hanno capito che aveva partorito da poco, così sono partite le indagini. Dopo circa 24 ore è stato scoperto il corpo, così la ragazza ha confessato l'omicidio. », ha detto la professoressa della 17enne alla stampa locale, come riporta il Sun .A lanciare l'allarme è stata lanotando il sangue in casa ha accompagnato la figlia in ospedale dove i medici hanno capito che aveva partorito da poco, così sono partite le indagini. Dopo circa 24 ore è stato scoperto il corpo, così la ragazza ha confessato l'omicidio.

Laha ucciso suo figlio per poi gettare il corpo del neonato nella proprietà di un vicino di casa e addormentarsi come se non fosse successo nulla, la ragazza originaria di El Paso, è accusata di. Erica dopo aver partorito di nascosto ha ucciso il piccolo e lo ha avvolto in un accappatoio, poi lo ha lasciato nel capanno dei vicini di casa, ma quello che ha sconvolto tutti è stato il fatto che si sia rimessa a dormire senza dare il minimo segno di choc o senso di colpa.