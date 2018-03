Padova/ Pensionata 75enne sviene al supermercato : Ho fame e non ho soldi

L'anziana, al momento di sentirsi male, era all'Aliper di via Saetta all'Arcella, vive in periferia a Pontevigodarzere e ha spiegato di non accendere il riscaldamento in casa per risparmiare. Per combattere il gelo, la donna indossa tanti vestiti.

Unin un supermercato alla periferia di Padova, l'anziana pensionata ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l'hanno aiutata, la 75enne ha spiegato di, tra l'altra la donna vive in una casa dove non riesce ad usare il riscaldamento.