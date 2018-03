Ritratto amante di Pablo Picasso venduto a quasi 70 milioni dollari

L’identità del venditore e del compratore non sono state rese note, ma “Femme au Beret et a la Robe Quadrillee (Marie-Therese Walter)” ha battuto tutte le aspettative dopo che gli esperti ipotizzavano un prezzo di circa 41 milioni per l’opera inserita nell’asta sull’impressionismo, il surrealismo e l’arte moderna di Sotheby’s.

Il quadrodiè stato battuto da Sotheby's a Londra per quasi 70 milioni di dollari (circa 57 milioni di euro), oltre le più rosee previsioni. Il ritratto datato 1937 è ispirato a Marie-Thérése Walter,del pittore di Malaga per una decina di anni. Il prezzo di partenza era stato fissato a circa 50 milioni di dollari.