Insulti agli agenti a Torino : la maestra indagata per istigazione a delinquere, oltraggio e minacce

Lavina Cassaro ha raccontato a La Stampa : "E' stato una montatura per criminalizzare l'antifascismo, non volevo augurare la morte ai poliziotti ma soltanto al sistema. L'apparato militare, non gli agenti. Sono profondamente antifascista. Ho sbagliato verso i miei compagni di lotta, non avrei dovuto". Come mostrano le immagini riprese da Corriere Tv, la donna urla alle forze dell’ordine schierate in strada: “Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire”