Ilary Blasi in vacanze sulle neve con i figli ... e Francesco Totti?

Il settimanale di Alfonso Signorini che mostra gli scatti : "E' il secondo anno di fila che vengo e ho incontrato un sacco di persone che conosco. Ho anche messo su tre chili! Pazienza. Adoro Cortina". Partita con i figli, la madre Daniela e un gruppo di amiche con i rispettivi bambini, Ilary si rilassa e stacca per pò dal lavoro festeggiato anche il primo posto conquistato dalla figlia Chanel in una gara di sci.

