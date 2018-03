M5S/ Presentazione squadra Di Maio : Andrea Roventini sarà il nostro ministro del Tesoro

Docente presso la Scuola superiore di S. Anna, Roventini, 40 anni, fu tra i partecipanti del convegno organizzato dal M5S "Lo Stato innovatore". Su twitter si descrive, nel suo profilo, come "keynesiano eretico", pubblica lavori sul Journal of Evolutionary Economics e recentemente è tra i co-autori, assieme a Joseph Stiglitz, di un lavoro dal titolo "Rational Heuristics? Expetations and Behaviors od evolving economies with Heteregeneous interacting agent".





Dopo i nomi di Tridico, Pesce, Conte, Fioravanti e Fioramonti, a cui si aggiunge Roventini, oggi Di Maio annuncerà tutta la sua squadra di governo. "Io ho voluto mantenere una promessa agli italiani - ha detto - a cui ho detto che il M5S avrebbe presentato una squadra di governo prima delle elezioni. Ho mantenuto la promessa: oggi presenterò tutta la squadra di governo con i ministri".

M5S propone Andrea Roventini, professore alla Scuola superiore di Sant'Anna come. Ad annunciarlo è il capo politico dei Pentastellati,. "Roventini ha l'età di Macron, ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva", spiega Di Maio. "Roventini ha già portato avanti tre progetti con la commissione Ue per rivedere i parametri economici e quelli deficit/Pil", aggiunge Di Maio, sottolineando che "in Italia servono risorse fresche, con basta austerity e politiche espansive, su cui io e Roventini siamo in perfetta sintonia".