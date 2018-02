Uomini e Donne : Riassunto della puntata del Trono Over di oggi mercoledì 28 febbraio

Si continua con l’affaire Gemma-Giorgio e il breve riassunto di quello che era successo nell’ultima puntata dopo le parole di Giorgio e Marco. Dopo la puntata, la bionda torinese si è sfogata con la Redazione. Gemma fa il suo ingresso in studio e subito inizia il forte dibattito con Tina. Si prosegue con il confronto tra lei e Giorgio, che le chiede gentilmente di non parlare mai più di lui e di chiudere definitivamente.





Al centro dello studio si siedono ora Anna e Valter. Ben diversi da come li avevamo visti l’ultima volta, oggi il cavaliere afferma di voler chiudere con la dama in quanto non pensa che il loro rapporto possa funzionare. Gianni interviene in maniera decisa affermando che secondo lui tutte le storie di Anna finiscono per la presenza di Giorgio nella sua vita, uomo di cui lei sarebbe innamorata.



Lainizia con un video di Domenico a lezione di bachata con niente di meno che Natalia Titova! Si torna in studio ed è il momento per lui di ballare con Tina! Riuscirà a conquistarla?