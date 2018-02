Milano : incendio in un palazzo di 14 piani : Tutto il palazzo è stato evacuato - Video Live

Un incendio è scoppiato in un appartamento di un palazzo in via Quarenghi 37, nel quartiere Bonola a Milano. Tutto il palazzo è stato evacuato. Una ventina di persone sono state assistite dai sanitari presenti sul posto - 4 codici gialli (di cui uno portato all'ospedale Sacco) e 16 codici verdi. Lo rende noto Areu.





La persona trasportata all'ospedale Sacco sarebbe la donna che viveva al terzo piano dove l'incendio sembra essersi sviluppato. I vicini di casa hanno raccontato che la proprietaria dell'appartamento ha problemi psichici ma i carabinieri che indagano sul rogo non sono ancora in grado di dire se ci sia una responsabilità personale.

Incendio in un appartamento di un palazzo in via, a Milano, è divampato nel pomeriggio, si ipotizza al quarto piano, e ha coinvolto l'intero stabile di 14 piani. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi del 118, sei ambulanze, un'automedica il mezzo di coordinamento e due pullman dell'Atm.