Latina : Il Carabiniere Luigi Capasso spara alla moglie Antonietta Gargiulo, le due figlie uccise nel sonno

Il comandante provinciale dei carabinieri di Latina Gabriele Vitagliano : "Le bambine come temevamo sono morte verosimilmente da questa mattina." Il 44enne originario di Napoli stamattina al termine del servizio è andato a Collina dei Pini, tra Cisterna e Velletri, a casa della moglieche è stata raggiunta da tre colpi di pistola intorno alle 5 mentre era in garage e stava uscendo per andare al lavoro, poi Capasso le ha preso le chiavi di casa ed è salito nell'appartamento in cui dormivano le figlie di 8 e 14 anni e si è barricato in casa.





Il comandante dei Carabinieri di Latina Gabriele Vitagliano ha comunicato che Luigi Capasso ha ucciso le bambine di 8 e 14 anni, Alessia e Martina, da diverse ore e si è tolto la vita intorno alle 13.

La moglie gravissima al San Camillo di Roma il militare ha fatto fuoco con la pistola d'ordinanza perchè non accettava la separazione. Nei mesi scorsi aveva aggredito più volte la donna, anche davanti al luogo in cui lei lavorava., così sarebbero state uccise le due ragazzine di 8 e 14 anni, con cui ildi Cisterna di Latina si era barricato in casa dopo aver sparato alla moglie. Sembra che una delle due sia stata raggiunta da due colpi, una vicina di casa ha raccontato di "", circa mezz'ora dopo che l'uomo aveva colpito la moglie,, nel garage di casa. A scoprire i corpi sono state i carabinieri che, intorno alle 14.30, hanno fatto irruzione nella casa dopo che le trattative si erano interrotte da circa un'ora.