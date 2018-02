Isola dei Famosi/ Scandalo canna gate e nomination pilotate : Non ci sono prove!

Poi aggiunge Alessia Marcuzzi : "Io di questo confessionale non ne sapevo nulla. Penso che la produzione non mi volesse informare perché era una situazione delicata. In Honduras questa è un'accusa grave, si finisce in prigione, e si è pensato di non mandare alla berlina Monte senza prove concrete".





Risponde il Capo Progetto Magnolia :"Quando Eva ha fatto il confessionale, dopo essere stata nominata da Monte, lo abbiamo inviato a Milano ed è stato deciso di procedere come hai detto tu Alessia. All'interno della casa non abbiamo una singola immagine di Francesco che prepara, divide o fuma marijuana. Sono andato da Francesco per dirgli di questa accusa e lui ha negato. Non avrei mai impedito ad Eva di parlare perchè sarei stato complice, ma volevo trasparenza e le ho detto sei libera di fare ciò che reputi giusto. Io ho avvisato i produttori della situazione e abbiamo telefonato i responsabili Magnolia a Milano e loro hanno deciso. Poi, abbiamo avvisato Monte, non potevamo tener nascosta un'accusa del genere, ma lui ha negato tutto".





Ma le polemiche vengono alimentate ulteriormente da un presunto pilotaggio delle nomination dopo che Striscia la Notizia annuncia nuovi audio di Chiara Nasti e Nadia Rinaldi che raccontano di quanto accaduto con il capo-progetto Andrea Marchi che a più riprese avrebbe chiesto ai concorrenti di non nominare Filippo Nardi : Le due ex concorrenti hanno svelato come l’autore capo progetto del reality Andrea Marchi chiedesse a tutti i naufraghi chi avessero intenzione di nominare il giorno successivo in puntata.

La Nasti, in una testimonianza audio, ha detto: «Da me ha voluto sapere chi nominavo. Gli ho detto: “Voglio nominare Filippo (Nardi)”». E Marchi avrebbe risposto: «Lascialo ancora un po’ Filippo. Lo nominate più in là». La Rinaldi, nel fuori onda di una conversazione con Valerio Staffelli, ha inoltre spiegato che, secondo quanto riferitole da Eva Henger, Marchi avrebbe impedito anche ad Amaurys Perez di votare Filippo Nardi «perché è uno che ci piace sull’Isola».

Il Capo Progetto Magnoliaè intervenuto in diretta dall'Honduras nell'ultima puntata dell'per fare chiarezza sul caso".