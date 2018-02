Fabio De Luigi e Jelena Ilic si baciano in pubblico!

Fabio De Luigi e Jelena - ex attrice oggi 40enne - passeggiano ridendo e scherzando per le vie della Capitale. Hanno due figli - Dino, 10 anni, e Lola 6, - e condividono tutto, anche le scelte professionali di Fabio che spesso, per copione, bacia le altre : “Condividiamo tutto, anche le scelte professionali. Poi sono arrivati gli “intrusi”. La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà”.

Il 50enne e fantastico attore italiano Fabio De Luigi bacia dolcemente la sua compagna... l'attore è stato pizzicato dal settimanale "" per le vie del centro di Roma in atteggiamenti amorevoli con Jelena, sua dolce metà da 20 annie madre dei suoi due figli. I due si sono incontrati quando Fabio De Luigi aveva 31 anni durante una cena fra amici, da quel momento non si sono più lasciati., all’epoca era arrivata in Italia da cinque anni e viveva in Romagna.