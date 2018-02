Migranti : A gennaio e febbraio 2018 -61% rispetto a 2017

Il Viminale ha comunicato i dati finali relativi alla sicurezza in Italia nel 2017: un anno segnato dal calo di reati, del numero di sbarchi di migranti e degli incidenti stradali, anche se in quest'ultimo caso sono in aumento le vittime.

Calano significativamente glinei primi due mesi del 2018, secondo i dati del, tra gennaio e febbraio 2018 sono arrivati 5.247 migranti contro i 13.439 dello stesso periodo del 2017 (-61%). La flessione e' stata particolarmente forte nell'ultimo mese con 1.065 arrivi contro gli 8.971 del febbraio 2017.